Morto operaio schiacciato da una pressa

Un operaio di 59 anni di Sant'Elena, in provincia di Padova, è deceduto questa sera dopo essere stato schiacciato da una pressa durante lavori di manutenzione. L’incidente è avvenuto intorno alle 21.00 e le autorità stanno ancora indagando sulle cause. La notizia sottolinea l’importanza delle misure di sicurezza sul lavoro per prevenire incidenti di questo tipo.

21.00 Un operaio di 59 anni di Sant'Elena (Padova) è morto schiacciato da una pressa mentre eseguiva dei lavori di manutenzione. L'incidente mortale si è verificato alla Sesa Spa (Società Estense Servizi Ambientali) di Ospedaletto Euganeo che gestisce la raccolta e il trattamento dei rifiuti urbani nella bassa padovana Sul posto sono intervenuti il 118, i carabinieri di Este e gli uomini dello Spisal (Servizio di Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) per le indagini di loro competenza. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Morto un operaio a Padova, schiacciato da una pressa durante manutenzione

Leggi anche: Solignano, operaio ferito a un braccio: schiacciato da una pressa

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Schiacciato contro una trave, muore un operaio nel Sassarese; Un operaio muore schiacciato in una pressa nel Padovano; Como piange uno dei suoi figli più nobili: è morto il grande storico e intellettuale Giorgio Cavalleri; La Befana ha freddo rinviate le feste.

Padova, operaio muore schiacciato da una pressa per la lavorazione della carta riciclata - Tragedia sul lavoro a Este: un operaio è morto nel pomeriggio di oggi negli impianti Sesa, schiacciato da una pressa ... fanpage.it