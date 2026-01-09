Morto dopo asportazione di un tumore eseguita l' autopsia

Oggi, presso l’obitorio dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, è stata eseguita l’autopsia sul corpo di un uomo di 64 anni di Cellino San Marco, deceduto poco prima di Natale dopo un intervento chirurgico per la rimozione di un tumore. La procedura mira a chiarire le cause del decesso e a fornire eventuali approfondimenti medici.

È stata eseguita nel pomeriggio di oggi, presso l'obitorio dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, l'autopsia sul corpo del sessantaquattrenne di Cellino San Marco, deceduto poco prima di Natale nel nosocomio cittadino dove era ricoverato in seguito a un intervento chirurgico.

