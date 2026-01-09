Morto Di Pietro Una colonna della Cgil

È scomparso Claudio Di Pietro, figura di rilievo nel sindacato marchigiano e anconetano. Riconosciuto per il suo impegno e la sua dedizione, ha rappresentato una presenza importante per la Cgil e le comunità locali. La sua perdita lascia un vuoto nel mondo sindacale e tra coloro che hanno condiviso con lui un impegno serio e costante per i diritti dei lavoratori.

Il sindacato anconetano e marchigiano piange la scomparsa di Claudio Di Pietro. Un grande sindacalista, uno di quelli della vecchia generazione, ma soprattutto un grande uomo. Di Pietro, 76 anni, è morto mercoledì pomeriggio e, oltre ai familiari più stretti, lascia tantissimi colleghi sia della Cgil che delle altre sigle e soprattutto lavoratori, quelli che lui ha cercato sempre di tutelare. Di Pietro ha ricoperto vari incarichi in Cgil: da segretario delle zone di Osimo e Jesi; per due volte è stato componente della segreteria della Camera del lavoro di Ancona. Inoltre, è stato segretario generale della Filcams di Ancona e delle Marche.

Morto storico sindacalista Cgil Ancona Claudio Di Pietro - classe 1949, Di Pietro, ricorda il sindacato, ha ricoperto vari incarichi in Cgil: da segretario delle zone di ... ansa.it

Muore a 75 anni Claudio Di Pietro | Era lo storico sindacalista della CGIL di Antona - Si è spento all'età di 75 anni Claudio Di Pietro: era stato uno degli storici sindacalisti della CGIL di Ancona. alphabetcity.it

