Moreno Castagna è il nuovo segretario della Ugl salute Udine

Moreno Castagna è stato nominato nuovo segretario provinciale della Ugl Salute Udine. Professionista con quasi trent’anni di esperienza, è educatore socio-pedagogico e pedagogista, specializzato nei servizi educativi, socio assistenziali e sanitari. La sua attività si è concentrata su contesti complessi legati al disagio sociale e alla salute, portando competenze consolidate nel settore della tutela e dell’assistenza.

