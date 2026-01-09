Monza le rubano l' auto e la ritrovano a 40 chilometri di distanza
Una donna di Monza ha denunciato il furto della propria auto, che successivamente è stata ritrovata dalla polizia locale di Mozzate, Como. L’auto, scomparsa dalla sua città, è stata individuata a circa 40 chilometri di distanza durante un controllo di routine, e si sospetta che fosse pronta per essere utilizzata. La vicenda evidenzia l’efficacia delle attività di prevenzione e contrasto al crimine su tutto il territorio.
Le avevano rubato l'auto, aveva denunciato il furto ma non ne aveva più saputo niente. Fino ad essere contattata dagli agenti della polizia locale di Mozzate in provincia di Como che le hanno comunicato di aver trovato la sua auto durante un controllo e che stava, probabilmente, per essere usata. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
