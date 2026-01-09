Monza le rubano l' auto e la ritrovano a 40 chilometri di distanza

Una donna di Monza ha denunciato il furto della propria auto, che successivamente è stata ritrovata dalla polizia locale di Mozzate, Como. L’auto, scomparsa dalla sua città, è stata individuata a circa 40 chilometri di distanza durante un controllo di routine, e si sospetta che fosse pronta per essere utilizzata. La vicenda evidenzia l’efficacia delle attività di prevenzione e contrasto al crimine su tutto il territorio.

