Monumenti vandalizzati in città Saverino PD | Le istituzioni vigilino
Recenti atti di vandalismo ai monumenti in città evidenziano l’importanza di una maggiore attenzione da parte delle istituzioni. La tutela del patrimonio culturale è fondamentale per preservare l’identità locale e promuovere lo sviluppo sociale ed economico. È essenziale che le autorità vigilino con maggiore attenzione, garantendo accesso e rispetto per i beni che rappresentano la nostra storia e cultura.
“La cultura deve essere un diritto garantito a tutti i siciliani e le istituzioni hanno il dovere di renderla fruibile e stimolare la partecipazione di tutti a ciò che da una parte rappresenta la nostra identità e, dall’altra, una grande leva di sviluppo, sociale ed economico. Purtroppo, invece. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
