Monumenti vandalizzati in città Saverino PD | Le istituzioni vigilino

Recenti atti di vandalismo ai monumenti in città evidenziano l’importanza di una maggiore attenzione da parte delle istituzioni. La tutela del patrimonio culturale è fondamentale per preservare l’identità locale e promuovere lo sviluppo sociale ed economico. È essenziale che le autorità vigilino con maggiore attenzione, garantendo accesso e rispetto per i beni che rappresentano la nostra storia e cultura.

Verona – I leoni del portale di San Zeno sono stati vandalizzati nella notte di Natale con vernice verde. Sono in corso le verifiche per il ripristino di uno dei monumenti simbolo della città. #SanZeno #Verona #Vandalismo #PatrimonioArtistico #NotizieLocal - facebook.com facebook

