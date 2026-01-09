Montone conti in equilibrio e niente aumento delle tasse

Il Consiglio comunale di Ariano ha approvato il Bilancio di Previsione 2026–2028, che si concentra sulla stabilità finanziaria e sulla tutela dei servizi pubblici. Il sindaco Mirco Rinaldi sottolinea come il documento garantisca il rispetto degli equilibri di finanza pubblica e assicuri nessun aumento delle tasse, mantenendo un approccio trasparente ed efficiente nella gestione delle risorse comunali.

Il Consiglio comunale arietano ha approvato il Bilancio di Previsione 2026–2028, documento che garantisce dice il sindaco Mirco Rinaldi "il rispetto degli equilibri di finanza pubblica, la sostenibilità della spesa e la continuità dei servizi essenziali, proseguendo una gestione improntata trasparenza ed efficienza". Il nostro Comune, aggiunte il primo cittadino "rilancia più determinazione il progetto di sviluppo per Montone, mantenendo i conti in equilibrio senza aumentare la pressione fiscale e continuando a investire in opere e; cittadini Desidero ringraziare l’assessora Sara Volpi (nella foto), per il lavoro tecnico e di coordinamento svolto in questi mesi". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Montone, conti in equilibrio e niente aumento delle tasse" Leggi anche: L’ira delle banche contro l’aumento delle tasse: “Il governo viola gli accordi” Leggi anche: Affitti, con le tasse in aumento rendono più quelli brevi o i tradizionali? I conti per i proprietari e il confronto Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Montone, conti in equilibrio e niente aumento delle tasse; Montone approva il bilancio 2026–2028 e rilancia gli investimenti. "Montone, conti in equilibrio e niente aumento delle tasse" - Il Consiglio comunale arietano ha approvato il Bilancio di Previsione 2026–2028, documento che garantisce dice il sindaco Mirco Rinaldi "il rispetto degli equilibri di finanza pubblica, la sostenibili ... msn.com

Scalo Milano Winter Sales: #SALDI fino al 70% sul prezzo outlet Per le tue giornate invernali, scegli un look in puro Stile Milanese firmato Scalo Milano Outlet & More. Look 1: montone Pepe Jeans maglione TWINSET gonna Flavio Castellani sti - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.