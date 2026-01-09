Montichiari | Angelo Pintus in NABANA

Angelo Pintus torna sui palasport italiani con il suo nuovo spettacolo, “NABANA”. Con il suo umorismo energico e le performance coinvolgenti, il comico offre al pubblico un appuntamento di intrattenimento originale e riflessivo. Un’occasione per scoprire un artista apprezzato per la sua capacità di raccontare con sincerità e spontaneità, in un contesto che unisce divertimento e attenzione.

Il comico dall'umorismo energico e dalle performance esilaranti, Angelo Pintus, torna nei Palasport più importanti d'Italia con il suo nuovo spettacolo "NABANA".Triestino classe '75, Pintus ha guadagnato una grande popolarità grazie ai suoi spettacoli teatrali, poi trasmessi da Tv e piattaforme e.

Comicità, riflessione e ironia: Angelo Pintus al PalaPrometeo con "Nabana" - Tra risate e momenti di verità, il comico torna sul palco con il suo nuovo spettacolo accompagnando il pubblico in un viaggio divertente e intelligente attraverso la vita quotidiana, le relazioni e le ... anconatoday.it

Pintus al PalaPrometeo, valanga di risate. Il comico ad Ancona il 24 gennaio con il nuovo irresistibile monologo “Nabana” - ANCONA Angelo Pintus torna sul palco con Nabana, il nuovo spettacolo che mescola comicità, riflessione e il suo inconfondibile stile ironico. msn.com

Le date di NABANA da qui a Giugno. GENNAIO 1-2 Padova 9-10 Montichiari 23 Perugia 24 Ancona 30-31 Jesolo FEBRAIO 6 Forlì 8 Biella 14 Pescara 15 Bari 20-21 Conegliano MARZO 6 Vig

