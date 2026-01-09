Montespertoli terra d’eccellenza per il tartufo Lo conferma anche la scienza | Fattori ambientali favorevoli

Montespertoli si conferma come una delle zone più favorevoli per la crescita del tartufo, grazie a specifici fattori ambientali. La qualità e la tradizione di questa coltura sono riconosciute anche dalla scienza, che ne attribuisce i risultati alle caratteristiche del territorio. Questa peculiarità rende Montespertoli un punto di riferimento per gli appassionati e gli esperti del settore, consolidando la sua posizione come terra di eccellenza per il tartufo.

Montespertoli, 9 gennaio 2026 – L’Empolese è ufficialmente terra d’eccellenza per il tartufo. Un bel regalo da scartare sotto l’albero. Mittente del regalo è questo progetto: “Coordinated Optimization For Sustainable Mediterranean Agroforestry Whit Truffles And High-Value Species (Cosmos)”. Paesi partner di tutto rispetto: Spagna, Croazia, Turchia, Italia, Francia e Slovenia. Coinvolte anche Università. Si è trattato della creazione di dodici siti dimostrativi nei vari Paesi dei quali uno a Montespertoli, un altro a Palaia dunque sempre in ambito tra Empolese e colline pisane ed un terzo nel Mugello. 🔗 Leggi su Lanazione.it

