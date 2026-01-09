Montepulciano registra un aumento di visitatori durante le festività natalizie, con particolare successo delle esposizioni di presepi. La collaborazione tra la Parrocchia e le associazioni locali ha contribuito a valorizzare le tradizioni religiose e culturali della città, attirando un numero crescente di visitatori. Questi eventi rappresentano un momento di condivisione e di rispetto delle tradizioni natalizie, consolidando Montepulciano come meta di interesse durante il periodo festivo.

Nel bilancio delle festività natalizie di Montepulciano rientra anche quest’anno la collaborazione tra la Parrocchia e l’associazionismo per l’allestimento dei presepi nelle chiese della cittadina. La consuetudine, avviata nel 2024, ha visto attive la contrada de Le Coste e quella di Voltaia. I gialloblù hanno lavorato, con un gruppo che ha coinvolto una trentina di persone, alla rappresentazione della natività nel Tempio di San Biagio, mentre la contrada rossonera ha affidato a una squadra di preadolescenti la creazione del presepe nella chiesa del Gesù. I risultati sono stati pregevoli, sia per la visione generale sia per la cura dei dettagli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Montepulciano, record di visitatori. Grande successo delle Natività

Leggi anche: Successo a opera d’arte. Pinacoteca da record con oltre diecimila visitatori

Leggi anche: Biennale Architettura 2025: è record di visitatori. Buttafuoco: “Smagliante successo di pubblico”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Montepulciano, record di visitatori. Grande successo delle Natività; Montepulciano, eventi e appuntamenti fino alla Befana.

Montepulciano, record di visitatori. Grande successo delle Natività - Nel bilancio delle festività natalizie di Montepulciano rientra anche quest’anno la collaborazione tra la Parrocchia e l’associazionismo per l’allestimento dei presepi nelle chiese della cittadina. lanazione.it