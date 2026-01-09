Montecchio aggredito senza motivo da tre uomini al bar

A Montecchio Emilia, un uomo è stato aggredito da tre persone in un bar senza apparente motivo. L’intera scena si è protratta con violenza, anche mentre la vittima era a terra, causando lesioni al volto e agli occhi. Le ferite sono giudicate guaribili in circa dieci giorni. L’episodio, avvenuto il 9 gennaio 2026, è sotto indagine da parte delle autorità locali.

Montecchio (Reggio Emilia), 9 gennaio 2026 – Un’aggressione violenza, pare senza una motivazione, ai danni di un uomo che era in un locale pubblico a Montecchio Emilia, con percosse continuate anche mentre la vittima era a terra, provocandogli lesioni al volto e occhi, guaribili in almeno una decina di giorni. Sono stati subito chiamati i carabinieri, mentre gli aggressori si allontanavano. La parte lesa ha presentato denuncia in caserma facendo avviare indagini che hanno portato a tre uomini di 20, 30 e 45 anni, abitanti nel Reggiano, denunciati per lesioni personali. Secondo quanto ricostruito, uno dei tre aggressori (forse in preda ai fumi dell’alcol) avrebbe iniziato a picchiare la vittima con un violento pugno al volto, facendo cadere all’indietro il malcapitato, mentre gli altri due si sarebbero subito uniti all’aggressione, colpendo con pugni e calci, anche alla testa, mentre si trovava a terra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Montecchio, aggredito senza motivo da tre uomini al bar Leggi anche: Il disabile aggredito senza motivo da tre ragazzi a Bologna Leggi anche: Firenze, aggredito e rapinato da tre uomini mentre tornava a casa La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. SCAFATI, BIMBO DI 13 MESI AGGREDITO DAL CANE DI FAMIGLIA, NON È IN PERICOLO DI VITA Momenti di paura a Scafati, dove un bambino di 13 mesi è stato aggredito dal cane di famiglia, un pitbull. Solo il tempestivo intervento dei soccorsi ha evitato - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.