Mondiale 2026 TikTok hub ufficiale FIFA | contenuti esclusivi e gamification
Per la Coppa del Mondo 2026, TikTok diventa l’hub ufficiale della FIFA, offrendo contenuti esclusivi e un’esperienza immersiva. La piattaforma si propone come punto di riferimento per appassionati e creatori, con iniziative di gamification e opportunità di coinvolgimento uniche. Un’occasione per vivere il torneo in modo innovativo, mantenendo un rapporto diretto e autentico con il mondo del calcio.
TikTok sarà la prima piattaforma ufficiale preferita dalla FIFA per la Coppa del Mondo 2026, con contenuti esclusivi, hub immersivo e opportunità uniche per creatori e fan.. La FIFA ha stretto un’ alleanza strategica con TikTok, che diventerà ufficialmente la prima " Preferred Platform " nella storia della federazione per la Coppa del Mondo FIFA 2026. Questa collaborazione innovativa non è soltanto un accordo commerciale, ma rappresenta un pilastro fondamentale della visione della FIFA per ampliare l’accesso e le opportunità legate ai contenuti originali, puntando a coinvolgere i tifosi attraverso le piattaforme social di terze parti in modo più profondo e immersivo. 🔗 Leggi su Digital-news.it
