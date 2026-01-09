Modigliana il piano neve nel mirino dell' opposizione | Abbiamo bisogno di azioni concrete e sincere

Da forlitoday.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le operazioni di pulizia della neve a Modigliana sono al centro di una discussione politica. L’opposizione, rappresentata da Adriano Chieli, esprime preoccupazione riguardo alle modalità e all’efficacia delle azioni intraprese, sottolineando la necessità di interventi concreti e trasparenti. La questione evidenzia l'importanza di un’azione amministrativa efficace per garantire la sicurezza e il decoro del paese durante le emergenze invernali.

E' polemica sulle operazioni di pulizia della neve a Modigliana. “Mi vergogno come amministratore di minoranza nel vedere il nostro paese ridotto così - attacca Adriano Chieli, capogruppo in consiglio comunale di Modiglianattivazione -. È vergognoso vedere come stanno procedendo i lavori del. 🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Donald Trump, la Groenlandia nel suo mirino: “Ne abbiamo bisogno”

Leggi anche: Ferraro (FdI): “Spopolamento giovanile nel Sannio, servono azioni concrete”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.