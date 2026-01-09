Modigliana il piano neve nel mirino dell' opposizione | Abbiamo bisogno di azioni concrete e sincere

Le operazioni di pulizia della neve a Modigliana sono al centro di una discussione politica. L’opposizione, rappresentata da Adriano Chieli, esprime preoccupazione riguardo alle modalità e all’efficacia delle azioni intraprese, sottolineando la necessità di interventi concreti e trasparenti. La questione evidenzia l'importanza di un’azione amministrativa efficace per garantire la sicurezza e il decoro del paese durante le emergenze invernali.

