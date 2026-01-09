Modello Bellano Record di visitatori | Ma restiamo un borgo sostenibile

Nel 2025, Bellano ha raggiunto un nuovo record di visitatori, confermando il suo ruolo di destinazione apprezzata. Tuttavia, l’obiettivo resta mantenere un equilibrio tra accoglienza e sostenibilità. Il borgo sul lago di Como si distingue come il miglior villaggio turistico sostenibile del mondo, secondo i criteri dell’UN Tourism. Un riconoscimento che sottolinea l’impegno di Bellano a promuovere un turismo responsabile e rispettoso dell’ambiente.

Un 2025 da record di visitatori a Bellano. Ma non come turisti, come ospiti. Per questo il borgo sul lago di Como è il miglior villaggio turistico sostenibile del mondo secondo i commissari di UN Tourism, l’Agenzia delle Nazioni Unite per il coordinamento delle politiche turistiche e lo sviluppo di un turismo responsabile. E per questo a Bellano il turismo è una risorsa per chi in paese ci abita e vive, non un’invasione caotica di stranieri, come succede invece in altre località più rinomate della zona. È il risultato di un progetto in continua evoluzione costruito e realizzato in prima persona dal sindaco Antonio Rusconi, 47 anni a fine gennaio, al suo secondo mandato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

