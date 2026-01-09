Mobilità casa-lavoro | contributi economici a favore dei cittadini con disabilità
Fino al 10 aprile 2026, i lavoratori con disabilità possono presentare domanda per ricevere contributi economici destinati alle spese di mobilità casa-lavoro. Questa misura mira a favorire l’autonomia e la partecipazione attiva nel mondo del lavoro, offrendo un supporto concreto alle esigenze di spostamento dei cittadini con disabilità. Per maggiori dettagli e modalità di presentazione, si consiglia di consultare le fonti ufficiali.
Ci sarà tempo fino al 10 aprile 2026 per presentare la domanda di contributo destinato ai lavoratori con disabilità per gli spostamenti casa-lavoro. Il Distretto socio-sanitario di Riccione, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale dello scorso mese di maggio, ha stanziato 39.348. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche: Fino a 3.000 euro di contributi per il trasporto casa-lavoro per le persone con disabilità
Leggi anche: Contributi economici disabilità e gravi malattie fino a 3.000 euro: il bando Inps
Mobilità casa-lavoro: i contributi - L’Unione della Bassa reggiana, che unisce i Comuni del distretto guastallese, ha approvato il bando pubblico per assegnare contributi... ilrestodelcarlino.it
Mistretta Mobili a casa tua! Trasporto e Montaggio a Trapani. Prenota il tuo appuntamento e vienici a trovare presso i nostri store: a Marsala e a Palermo (CC Conca D'Oro zona Food). - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.