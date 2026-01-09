Misure per 13 antagonisti a Torino

A Torino, sono stati adottati provvedimenti cautelari nei confronti di 13 militanti dell'area antagonista. Le misure prevedono l'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria, il divieto di allontanarsi dalla città e il rispetto di un orario di rientro entro le 19. Queste disposizioni mirano a garantire la sicurezza pubblica e il rispetto delle norme in un contesto di particolare attenzione.

Violenze nei cortei a Torino, misure anche per i militanti di Askatasuna - Sono 13 i militanti antagonisti destinatari, a Torino, di misura cautelare e indagati a vario titolo per resistenza aggravata a pubblico ufficiale, violenza privata aggravata e rapina in relazione a ... ansa.it

Torino messa a ferro e fuoco durante i cortei pro Palestina (video), scattano 13 misure cautelari - Tredici antagonisti sottoposti a misure cautelari dopo una serie di violente proteste pro Palestina a Torino tra novembre e dicembre 2024. virgilio.it

ProPal, scattano nuove misure cautelari: nel mirino 13 antagonisti per scontri del 2024

Doppi standard, pesi e misure diverse a seconda se l'aggressore è amico o nemico, insomma una vomitevole ipocrisia. Qui siamo. - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.