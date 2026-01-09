Minore abusò di una ragazzina di 10 anni | genitori condannati al risarcimento di oltre 130 mila euro
Il Tribunale di Treviso ha condannato i genitori di un adolescente responsabile di aver abusato di una bambina di 10 anni, stabilendo un risarcimento superiore a 130 mila euro. La decisione si basa sulla responsabilità dei genitori per la “culpa in educando”, ovvero la mancata educazione del figlio in materia di sessualità, secondo l’articolo 2048 del Codice civile.
La prima sezione civile del Tribunale di Treviso ha condannato al risarcimento dei danni i genitori di un giovane che, da adolescente, violentò una ragazzina di 10 anni, ritenendo la coppia responsabile della "culpa in educando», secondo l’articolo 2048 del Codice civile, ossia della mancata educazione del figlio sul tema della sessualità. Alla vittima e ai suoi genitori - scrive oggi il Corriere. 🔗 Leggi su Feedpress.me
