Minneapolis sfida Trump per la morte di Nicole Good

Minneapolis si confronta con la morte di Nicole Good, in un contesto di tensioni sociali e politiche. Mentre il mondo affronta sfide globali come il cambiamento climatico, conflitti e crisi alimentari, alcune narrazioni nazionaliste cercano di alimentare un senso di orgoglio e sovranità. Questa vicenda evidenzia le tensioni interne agli Stati Uniti e il dibattito sulla giustizia e la responsabilità in un’epoca complessa e incerta.

Ora si che il mondo ci rispetta", "Siamo di nuovo grandi". Mentre il mondo è in preda a problemi e incognite enormi legati al clima, guerre e alla fame che persiste in vaste aree del globo, c è chi si culla dietro parole d'ordine allucinanti che sono la manna del sovranismo e di una nuova destra che incontra molto seguito anche in Europa. E' questa l'America di Trump cattiva con i deboli. Basta vedere quei migranti etiopici sollevati da ogni protezione temporanea, in quanto rifugiati da calamità e guerre, che dovranno tornarsene al loro paese. Restrizioni sono state attivate per diverse nazioni africane.

