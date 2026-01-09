Minneapolis la testimone dell’uccisione di Renee Nicole Good | Non è stata ammazzata per legittima difesa | tutto questo era totalmente evitabile e assolutamente inutile

A Minneapolis, Emily Heller, residente nel quartiere dove è avvenuta la tragica morte di Renee Nicole Good, afferma che l’evento non è stato causato da legittima difesa. Secondo Heller, la vicenda sarebbe stata evitabile e inutile, sottolineando come si tratti di un episodio che avrebbe potuto essere evitato. La testimonianza fornisce un’ulteriore prospettiva sulla vicenda, che ha suscitato attenzione e riflessioni sulla sicurezza e le cause di tali incidenti.

Emily Heller, che vive nel quartiere dove è avvenuta la tragedia, era a casa a preparare la colazione. È uscita sulla veranda e ha assistito all’aggressione. La sua decisione di raccontare l’accaduto è nata in risposta alle affermazioni del governo, che dipingevano Renee Nicole Good come aggressiva. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Minneapolis, la testimone dell’uccisione di Renee Nicole Good: «Non è stata ammazzata per legittima difesa: tutto questo era totalmente evitabile e assolutamente inutile» Leggi anche: Renee Nicole Good, chi era la donna uccisa a Minneapolis dagli agenti dell’Ice Leggi anche: Chi era Renee Nicole Good, la donna morta a Minneapolis durante un’operazione dell'Ice Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Chi era Renee Nicole Good, la donna uccisa dall’ICE a Minneapolis - Migliaia di persone sono scese per strada a Minneapolis e in altre città degli Stati Uniti dopo l’uccisione di Renee Nicole Good. lettera43.it

Il video di un testimone oculare documenta un fermo degli agenti dell'ICE a Minneapolis: una donna viene trascinata e immobilizzata per diversi minuti sul terreno innevato mentre i passanti gridano di lasciarla andare - facebook.com facebook

Dopo la sparatoria in cui un agente federale dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE) ha ucciso Renee Nicole Macklin Good, donna di 37 anni, a Minneapolis, migliaia di manifestanti sono scesi in strada. Le proteste si sono svolte non solo nella città d x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.