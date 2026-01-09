Minneapolis il video dell’agente ICE che ha ucciso Renee Nicole Good Spara e dice Fottuta stronza

Un video registrato da un cellulare mostra i momenti precedenti e la sequenza della sparatoria a Minneapolis, in cui un agente ICE ha ucciso Renee Nicole Good. Le immagini ritraggono l’auto che si avvicina, i colpi di pistola e lo schianto finale, fornendo un’ulteriore testimonianza dell’incidente. La ripresa solleva questioni sulla dinamica e sulla responsabilità, contribuendo al dibattito pubblico sull’uso della forza da parte delle forze dell’ordine.

Minneapolis, medico bloccato dall’ICE mentre cercava di soccorrere Renee Good. Il video - Nel filmato, un uomo si presenta come medico e chiede di poter controllare il polso della vittima, accasciata sul sedile. tg.la7.it

Chi era Renee Nicole Good, la donna uccisa a Minneapolis nel video della sparatoria dell’ICE - Renee Nicole Good, poetessa 37enne, madre di tre figli, è la donna uccisa a Minneapolis da un agente dell’ICE. fanpage.it

Ancora manifestazioni a #Minneapolis dopo che una donna è stata uccisa da un agente dell’ICE durante un controllo. Le autorità si schierano a fianco dell’agenzia federale per l’immigrazione, mentre il sindaco chiede un’inchiesta indipendente. #Tg1 Monia V - facebook.com facebook

IN "GOOD" WE TRUST. "Minneapolis, la donna uccisa da un agente dell’ICE si chiamava Renee Nicole Good, 37 anni. Sul suo profilo Instagram è scritto: “Poeta e scrittrice, moglie e mamma”. Lascia 3 figli". (ultimoranet. X 8 gennaio). #blob ore 20 Rai3 x.com

