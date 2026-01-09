Mini discarica in piazza Generale Cascino

È stata segnalata una mini discarica in piazza Generale Cascino, comunicata alla RAP tramite email il 23 dicembre. La richiesta è stata immediatamente presa in carico con il numero di protocollo 24957 lo stesso giorno. La gestione di questa situazione è in corso per garantire il ripristino della pulizia e del decoro dell’area.

Mini discarica segnalata alla RAP con mail il 23 dicembre, presa in carico con n. 24957 lo stesso giorno. Trascorsi 17 giorni, non so cosa sia peggio: gli incivilibestie che hanno continuato ad alimentarla o la RAP per il NON pronto intervento. È pure vero che il giorno che l'area verrà.

