minacce e revenge porn 37enne arrestato a fisciano

Nella mattinata di venerdì 9 gennaio, a Fisciano, i Carabinieri della stazione di Sant’Antonio Abate hanno portato a termine un’operazione su disposizione della Procura di Torre Annunziata, arrestando un 37enne. L’intervento è stato legato a indagini riguardanti minacce e casi di revenge porn, evidenziando l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto a tali reati.

L'operazione dei Carabinieri su mandato della Procura. Nella mattinata di venerdì 9 gennaio, a Fisciano, i Carabinieri della stazione di Sant'Antonio Abate, su disposizione della Procura della Repubblica di Torre Annunziata, hanno arrestato un uomo di 37 anni. L'uomo è indagato per atti persecutori, revenge porn e tentata estorsione ai danni di una donna residente nel Napoletano, con la quale aveva avuto una precedente relazione sentimentale. Le indagini e le molestie reiterate. L'attività investigativa, coordinata dalla Procura, ha consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico del 37enne.

