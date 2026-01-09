Milano-Mortara qualità percepita in calo

L’ultimo rapporto di MiMoAl analizza la qualità percepita sulla linea ferroviaria Milano-Mortara. I mesi estivi e dicembre hanno evidenziato un calo delle condizioni di servizio, riflettendo le sfide affrontate quotidianamente dai oltre 20.000 pendolari di questa tratta lombarda. La ricerca fornisce un quadro aggiornato delle criticità e delle percezioni degli utenti, evidenziando l’importanza di interventi mirati per migliorare l’esperienza di viaggio.

I mesi estivi sono stati i più complicati, dicembre il peggiore in assoluto. È la fotografia della linea ferroviaria Milano-Mortara che emerge dallo studio messo a punto, come ogni anno, dall'associazione MiMoAl, che raggruppa i pendolari della tratta più utilizzata della Lomellina con oltre 20 mila viaggiatori al giorno. "Torniamo a pubblicare il nostro Barometro – spiega il presidente Franco Aggio (nella foto) – in forma più snella: è un consuntivo mese per mese, sulla scorta dei rilevamenti effettuati e che chiameremo " indice di qualità percepita ", perché è quello che i viaggiatori vivono sulla propria pelle.

