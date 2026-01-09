A Milano, alcuni manifestanti hanno versato alcuni litri di latte da una cisterna di fronte al palazzo della Regione Lombardia. L’azione si inserisce nel quadro delle proteste in corso, attirando l’attenzione sulle tematiche affrontate. L’intervento mira a sottolineare un messaggio specifico, mantenendo un tono sobrio e rispettoso, nel rispetto delle normative e delle normative vigenti.

Da una cisterna collocata di fronte al palazzo della Regione Lombardia a Milano sono stati versati alcuni litri di latte. “Abbiamo versato il latte davanti alla regione, perché sta avvenendo avanti una problematica molto importante. Tre mesi fa il latte sembrava buono, adesso è invendibile – ha spiegato Filippo Goglio, presidente di Riscatto Agricolo Lombardia -Siamo passati dai 60 centesimi di tre mesi fa ai 30 centesimi del giorno d’oggi e quindi vogliamo il prezzo a 53 centesimi al litro perché non possiamo vendere il latte a 30 centesimi al litro. E quindi vogliamo costi di produzione, è certificato dagli SME a 53 centesimi al litro e non possiamo vendere tanto”, ha concluso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano, manifestanti versano latte davanti a palazzo Regione

Leggi anche: Decreto su Milano-Cortina il tribunale di Milano solleva la questione davanti alla Consulta. Palazzo Chigi: “Tutto regolare”

Leggi anche: I manifestanti per la Palestina che ogni giorno sono in piedi davanti al Duomo di Milano: «Siamo come il colibrì che da solo prova a spegnere un incendio, facciamo il nostro sperando che possa avere un effetto».

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Trattori bloccano il traffico per le vie di Milano e latte versato sotto al Pirellone: la protesta degli agricoltori - Presenti anche vicesegretaria della Lega Silvia Sardone e il senatore del Carroccio e vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio ... milanotoday.it