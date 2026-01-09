Milano | giudice ' Boeri e altri a processo per BoscoNavigli' 2

A Milano, Stefano Boeri, Giovanni Da Pozzo e Marco Nolli sono stati rinviati a giudizio nel procedimento relativo al progetto Bosco Navigli. La decisione segue la richiesta di citazione diretta da parte dell’autorità giudiziaria, che ha portato gli indagati di fronte al tribunale. La vicenda riguarda presunti aspetti legati alla realizzazione del progetto e si inserisce in un contesto di approfondimenti giudiziari sulla conformità e le procedure adottate.

(Adnkronos) - A processo - dopo che gli indagati sono stati mandati a giudizio con citazione diretta - ci sono oltre ai progettisti Stefano Boeri e Giovanni Da Pozzo, Marco Nolli in qualità di legale rappresentante della società Milano 5.0 (committente e titolare del permesso di costruire), Giorgio Cristoforo quale legale rappresentante dell'impresa esecutrice dei lavori Smv Costruzioni srl, il direttore dei lavori Stefano De Cerchio, Giovanni Oggioni in qualità di direttore dell'Area Sue del Comune di Milano e Alberto Viaroli responsabile dell'Unità convenzionamenti e attuazione piani di Palazzo Marino.

