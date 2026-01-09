Milano Easter Trophy 2026

La Milano Easter Trophy 2026 è un evento internazionale di pattinaggio sincronizzato che si terrà a Sesto San Giovanni, il 28 e 29 marzo 2026. L’appuntamento riunisce squadre da diversi paesi, offrendo un’occasione di confronto e di festa per gli appassionati di questa disciplina. La manifestazione si svolge in un contesto di grande attenzione per lo sport e il talento, contribuendo alla valorizzazione del pattinaggio sincronizzato a livello globale.

, evento sportivo internazionale di pattinaggio sincronizzato, in programma sabato 28 e domenica 29 marzo 2026 a Sesto San Giovanni (MI).Il Milano Easter Trophy è una competizione di altissimo livello che vedrà la partecipazione di 45 squadre provenienti da tutto il mondo.

