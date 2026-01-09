milano cortina fondazione anna mattioli protagonista tra street soccer e fiamma olimpica

La Fondazione Anna Mattioli si distingue a Parma con iniziative che uniscono street soccer e Fiamma Olimpica, promuovendo sport, inclusione e valori olimpici. Un’occasione per riflettere sull’importanza dello sport come strumento di integrazione e crescita sociale, attraverso progetti concreti e coinvolgenti che rafforzano il senso di comunità e rispetto reciproco.

Street soccer e Fiamma Olimpica a Parma: la Fondazione Anna Mattioli celebra sport, inclusione e valori olimpici. Inclusione sociale, sostenibilità, comunità, sport e giovani. La Fondazione Anna Mattioli ha portato lo “ street soccer ” a Parma in occasione del passaggio nella Città Ducale della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026, di cui il Presidente Roberto Pagliuca è stato tedoforo d’eccezione. L’evento, inserito nella campagna “ Entra in squadra anche tu “, si è tenuto nel pomeriggio dell’8 gennaio in Piazza Ghiaia, trasformando uno degli spazi centrali della città in un luogo dedicato ai giovani, allo sport e alla condivisione, in concomitanza con il passaggio della staffetta Olimpica nel cuore di Parma. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

