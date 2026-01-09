Milan Tomori squalificato per la trasferta contro la Fiorentina | ecco il motivo Su Nkunku …

Fikayo Tomori sarà assente dalla trasferta di domenica contro la Fiorentina a causa di una squalifica. L’ammonizione ricevuta al termine della partita contro il Genoa ha infatti comportato il turno di stop per il difensore del Milan. La sfida si giocherà alle ore 15:00 al ‘Franchi’. Restano da valutare le condizioni di Nkunku, ancora in fase di aggiornamento.

