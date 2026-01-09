Milan pari con il brivido con il Genoa Leao segna l' 1-1 nel recupero e Stanciu fallisce clamorosamente il rigore al 99°!

Il Milan e il Genoa si sono conclusi in parità 1-1, con una rete di Leao nel recupero e un rigore sbagliato da Stanciu al 99’. La partita, caratterizzata da momenti intensi e decisioni decisive, ha mostrato entrambe le squadre impegnate fino all'ultimo istante. Un risultato che riflette l’equilibrio in campo e la determinazione delle due formazioni in questa sfida di campionato.

Milan - Genoa 1-1 Marcatori: 28' pt Colombo, 47' st Leao Milan (3-5-2): Maignan 6; Tomori 6, Gabbia 5 (31' st Athekame sv), Pavlovic 6; Saelemaekers 5.5 (20' st Fullkrug 5.5), Fofana 5 (1' st Loftus-Cheek 5.5), Modric 6, Rabiot 5, Bartesaghi 5.5; Pulisic 6.5, Leao 6. In panchina: Terracciano, Torriani, Estupinan, Ricci, De Winter, Odogu, Jashari, Castiello. Allenatore: Allegri 5. Genoa (3-5-2): Leali.

