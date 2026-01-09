Milan oggi la conferenza stampa di presentazione di Füllkrug | ecco come e dove vederla

Oggi a Milano si terrà la conferenza stampa di presentazione di Niclas Füllkrug, nuovo attaccante del Milan. Il calciatore tedesco, arrivato in prestito dal West Ham con diritto di riscatto, sarà presentato ufficialmente alla stampa. Di seguito, tutte le informazioni su come e dove seguire l’evento.

Niclas Füllkrug, classe 1993, attaccante tedesco che il Milan ha prelevato in prestito gratuito con diritto di riscatto dagli inglesi del West Ham, sarà presentato in giornata durante una conferenza stampa: tutte le informazioni necessarie qui.

