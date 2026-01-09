Milan la conferenza stampa di presentazione di Füllkrug | LIVE News
Alle 16:30, presso la sala stampa di Casa Milan, si terrà la conferenza di presentazione di Niclas Füllkrug, attaccante tedesco nato nel 1993, arrivato in prestito dal West Ham. L’evento offrirà dettagli sulla sua esperienza e le prime parole in rossonero. Segui la nostra cronaca in tempo reale per aggiornamenti sulla sua introduzione ufficiale con il club.
Alle ore 16:30, presso la sala stampa di 'Casa Milan', conferenza di presentazione per Niclas Füllkrug, attaccante tedesco classe 1993 giunto in prestito dagli inglesi del West Ham a inizio calciomercato: ecco il nostro LIVE testuale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Milan, oggi la conferenza stampa di presentazione di Füllkrug: ecco come e dove vederla
Leggi anche: La conferenza stampa di Allegri pre Milan-Fiorentina in diretta | LIVE News
Cagliari-, Serie A Enilive 2025/2026: la conferenza stampa della vigilia di Mister Allegri; Cagliari-Milan, Allegri: Gabbia ok, Nkunku out. Fullkrug partirà dalla panchina; Milan, la conferenza stampa di Allegri; Cagliari-Milan, Allegri: “Quarto posto? Bisogna ambire al massimo. Dobbiamo migliorare…”.
Milan-Genoa | Allegri: “Partita da affrontare con rispetto e con l’obiettivo dei tre punti” - Alla vigilia della sfida contro il Genoa, Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, ha parlato in conferenza stampa ... buoncalcioatutti.it
Milan, Allegri: “Non dico che sarei contento del quarto posto a fine anno” - Le parole di Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cagliari ... gianlucadimarzio.com
Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan Genoa. Queste le dichiarazioni del tecnico rossonero - Queste le dichiarazioni del tecnico rossonero Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan Geno ... calcionews24.com
Milan, i dettagli dell'operazione Fullkrug
Allegri analizza il pari col Genoa: «Nel calcio l'imprevisto è dietro l'angolo. Il cambio di Fofana Vi spiego la mia scelta...» https://www.milannews24.com/conferenza-stampa-allegri-milan-genoa-parole/ #Allegri #MilanGenoa #Fofana #SerieA #ACMila - facebook.com facebook
#Milan, il rinnovo di #Maignan a un passo. Le ultime in vista del #Genoa e la conferenza stampa di #Fullkrug #SempreMilan x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.