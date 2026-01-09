Milan il tuo problema è la rosa corta Galli | Potrebbe servire un difensore dal mercato

Il Milan sta affrontando una fase di valutazione sulla rosa a disposizione, con particolare attenzione alla difesa. Filippo Galli, ex difensore rossonero, ha commentato la situazione durante l'ultima puntata di 'Tutti in gioco', suggerendo che potrebbe essere necessario intervenire sul mercato per rafforzare il reparto difensivo. La questione rimane aperta mentre la squadra lavora per migliorare le proprie performance stagionali.

L'ex difensore del Milan Filippo Galli ha parlato dei rossoneri durante l'ultimo appuntamento con 'Tutti in gioco'. Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

