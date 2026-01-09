Milan Gimenez vola in Premier L’annuncio è ufficiale | Abbiamo bisogno di lui

Il trasferimento di Gimenez in Premier League si fa più concreto, con il Milan che conferma di aver bisogno del giocatore. L’attaccante messicano potrebbe partire già a gennaio, lasciando spazio all’arrivo di Fullkrug dal West Ham per rinforzare l’attacco. La situazione del giocatore resta in evoluzione, mentre il club si prepara alle prossime sfide di campionato.

L'attaccante messicano del Milan resta in bilico e può partire verso l'Inghilterra già a gennaio Il Milan ha sistemato l'attacco con l'arrivo immediato in apertura di mercato di Fullkrug dal West Ham. Per vederlo al top servirà un po' di tempo, ma i primissimi segnali non sono stati negativi. Con l'adattamento di Leao che procede molto bene e attorno a lui i vari Pulisic, Nkunku se dovesse confermare il risveglio di qualche giorno fa, Allegri può ritenersi soddisfatto. Gimenez, invece, continua a essere un punto interrogativo causa infortunio. Rafael Leao e Santiago Gimenez (Ansafoto) – calciomercato.

Santiago Gimenez: dal sogno al calvario, stagione finita e addio al Milan vicino - Santiago Gimenez, l’attaccante messicano, ora ai box dopo l’operazione alla caviglia, è destinato all’addio al Milan a giugno Quella di Santiago Giménez al Milan è una parabola che, in soli dodici mes ... milannews24.com

Addio al Milan da infortunato: Gimenez è ancora sul mercato, le possibili destinazioni - Il rossonero potrebbe lasciare il Milan nonostante sia attualmente infortunato: Furlani e Tare pronti ad ascoltare offerte ... milanlive.it

MILAN CON I TITOLARI Assenti Gimenez e Nkunku, ma ci sono tutti gli altri. E Allegri, contro il Genoa, potrà finalmente schierare i suoi titolari; ecco la probabile formazione rossonera per domani - facebook.com facebook

Il messaggio di #Gimenez dopo l'operazione: "Saremo più forti che mai, ci vediamo presto" #SempreMilan #Milan x.com

