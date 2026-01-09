Milan-Genoa Vitinha svela la richiesta di De Rossi su Modric

Da pianetamilan.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la partita tra Milan e Genoa della 19ª giornata di Serie A 2025-2026, Vitinha ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Il giocatore rossoblù ha commentato l’incontro e ha svelato una richiesta di De Rossi riguardo a Modric, offrendo così un approfondimento sulle dinamiche interne e le strategie delle due squadre in questa fase della stagione.

Vitinha, giocatore rossoblu, ha parlato in conferenza dopo Milan-Genoa, partita della 19^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan genoa vitinha svela la richiesta di de rossi su modric

© Pianetamilan.it - Milan-Genoa, Vitinha svela la richiesta di De Rossi su Modric

Leggi anche: Milan-Genoa 0-0, De Rossi punta su Colombo e Vitinha | La diretta

Leggi anche: Milan-Genoa, De Rossi punta su Colombo e Vitinha. Bento sempre più vicino al Grifo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

De Rossi carica il Genoa: “Così si gioca contro il Milan!”. Poi svela una presenza a San Siro…; Milan-Genoa, formazioni ufficiali: torna la coppia Leao-Pulisic, De Rossi punta sull’ex Colombo; Milan-Genoa, le probabili formazioni: Allegri sorride con Leao, De Rossi spera in Vitinha; Milan-Genoa, formazioni ufficiali: la decisione di Allegri su Leao.

milan genoa vitinha svelaVitinha: "Chi è più forte tra Inter, Milan e Napoli? Giocano in maniera diversa, sono tutte grandi squadre" - Vitinha, attaccante del Genoa è presente in conferenza stampa al termine di Milan- milannews.it

CALCIO D'INIZIO! Comincia Milan-Genoa. Il primo pallone della sfida è giocato dai rossoblù.20:49 - Genoa: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it

Milan-Genoa 1-1, gol e highlights: pari Leao al 92', Stanciu sbaglia un rigore al 99' - 1, gol e highlights: pari Leao al 92', Stanciu sbaglia un rigore al 99' ... sport.sky.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.