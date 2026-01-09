Milan-Genoa Stanciu sbaglia il rigore per merito… di Pavlovic

Il match tra Milan e Genoa si conclude con un punteggio di 1-1, in una partita caratterizzata da un finale ricco di emozioni. Dopo il gol di Colombo che ha portato avanti i rossoblù, i rossoneri hanno cercato il pareggio per tutta la durata dell'incontro. Un episodio chiave è stato il rigore sbagliato da Stanciu, merito anche di Pavlovic che ha influenzato la decisione.

(Adnkronos) – Milan-Genoa finisce 1-1 con una serie di emozioni nel finale. I rossoneri, subito sotto con il gol rossoblù di Colombo, inseguono il pari per tutta la partita. Decisivo è l'assalto finale: Leao agguanta il gol dell'1-1 al 92' e rimette la partita in equilibrio, ma pochi minuti dopo il Genoa ha di nuovo . L'articolo Milan-Genoa, Stanciu sbaglia il rigore per merito. di Pavlovic proviene da Webmagazine24. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Leggi anche: VIDEO | Milan-Genoa: Stanciu come Salas, la 'buca' di Pavlovic e il rigore sbagliato Leggi anche: Il comportamento di Pavlovic e Tomori sul rigore di Stanciu in Milan-Genoa: è agonismo estremo La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Milan-Genoa 1-1, gol e highlights: pari Leao al 92', Stanciu sbaglia un rigore al 99'; Milan-Genoa 1-1: gara folle a San Siro, pari di Leão al 92' e Stanciu sbaglia un rigore al 99'; Il Milan si salva, Leao riprende il Genoa nel recupero: 1-1. Stanciu sbaglia un rigore al 99'; Serie A. Anche il Milan inciampa in casa: 1-1 con il Genoa, che sbaglia un rigore al 98esimo - Il Milan fermato 1-1 in casa dal Genoa, che sbaglia un rigore al 98esimo. VIDEO | Milan-Genoa: Stanciu come Salas, la 'buca' di Pavlovic e il rigore sbagliato - 1, un pareggio beffa per il Grifone, in vantaggio con Colombo e raggiunto solo nel finale da Leao. genovatoday.it

Milan-Genoa 1-1, gol e highlights: pari Leao al 92', Stanciu sbaglia un rigore al 99' - 1, gol e highlights: pari Leao al 92', Stanciu sbaglia un rigore al 99' ... sport.sky.it

Genoa, Stanciu e il rigore fallito: “Chiedo scusa ai tifosi”. Ma Pavlovic aveva scavato la buca sul dischetto - La mossa del difensore serbo per indurre all’errore il centrocampista romeno, affranto dopo lo sbaglio: “Mi assumo la responsabilità dei due punti persi”. ilsecoloxix.it

La moviola di #Milan- #Genoa: #Mariani, penalty e no rigore giusti. #Pulisic: è mano x.com

Le pagelle di Milan-Genoa Tantissime insufficienze tra i rossoneri Si salvano Maignan, Leao, Pavlovic e Pulisic. Più il subentrato Fullkrug Cosa ne pensate #MilanGenoa - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.