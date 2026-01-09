Milan-Genoa Marelli sul rigore | Occhio ai piedi il dettaglio cambia tutto

Nel match tra Milan e Genoa terminato 1-1, Marelli ha analizzato il rigore, sottolineando l'importanza di

Un pari per 1-1 Milan e Genoa che rende l’Inter (quasi) campione d’inverno, quello visto a San Siro nell’ultima giornata del girone d’andata di Serie A. Un finale polemico che ha lasciato strascichi e polemiche soprattutto per alcune decisioni arbitrali che hanno acceso il dibattito nel post partita. A fare chiarezza sui principali episodi contestati è intervenuto su Dazn Luca Marelli, ex arbitro ed esperto arbitrale, analizzando nel dettaglio le scelte del direttore di gara Maurizio Mariani. Il primo momento chiave riguarda il gol annullato a inizio ripresa a Christian Pulisic, che avrebbe riportato il Milan in parità. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Marelli su Milan-Genoa: Non c'era il calcio di rigore, era quasi impossibile che il VAR intervenisse ed ecco perché; Milan-Genoa, ancora veleni sull'arbitro: Mariani nella bufera non solo per il rigore al 95', web in tilt; Milan-Genoa, moviola: giusto annullare il gol di Pulisic, dubbi sul rigore dato contro Bartesaghi. Tutti gli episodi di San Siro; De Rossi replica allo studio di DAZN sul rigore dato al Genoa: Non sono d'accordo, per me c'era.

