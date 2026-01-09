Milan-Genoa le pagelle | Leao solo il gol Il peggiore? Da scena fantozziana Tutti i voti

Ecco le pagelle di Milan-Genoa, match della 19^ giornata di Serie A 2025-2026 giocato a San Siro. Analizziamo le prestazioni dei giocatori, evidenziando il rendimento di Leao, autore di un solo gol, e individuando il giocatore che ha mostrato le maggiori difficoltà durante la partita. Di seguito, tutti i voti e i commenti sulla prestazione complessiva delle due squadre.

Le pagelle di Milan-Genoa, partita della 19^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri sera allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco voti e giudizi rossoneri secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Genoa, le pagelle: Leao, solo il gol. Il peggiore? Da “scena fantozziana”. Tutti i voti Leggi anche: Pagelle Milan-Genoa, i voti di Gazzetta: Bartesaghi crea occasioni. Leao, gol che pesa Leggi anche: Pagelle Atalanta-Milan, i voti del CorSport: Leao assente. Ma il peggiore è un altro Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Milan-Genoa, le pagelle: Stanciu tira in curva, 4,5. Leao è tutto nel gol... ma pesa, 6,5; Milan-Genoa 1-1, le pagelle: Leali (7,5) le para tutte, Colombo (7,5) gol dell'ex, Leao (6,5) sbuca dal nulla, Stanciu (4,5) alle stelle...; Ci sono due 4.5 nelle pagelle di Milan-Genoa; Milan-Genoa 1-1, pagelle: Leali in stato di grazia. Bartesaghi, l'ingenuità poteva costare cara. Milan-Genoa 1-1, pagelle: Leali in stato di grazia. Bartesaghi, l'ingenuità poteva costare cara - 1 grazie al gol di Lorenzo Colombo nel primo tempo e al pareggio nel finale di Leao ... eurosport.it

Pagelle Milan-Genoa 1-1: l’ex Colombo la sblocca, Leao la riprende, Stanciu spreca il rigore della vittoria - L'ex Colombo la sblocca, Leao la riacciuffa, Stanciu al 96' spreca il rigore della vittoria. sport.virgilio.it

Pagelle Milan-Genoa: Maignan bella statuina 5,5, Rabiot non è in serata 5, Bartesaghi scellerato, super Leali 7,5 - Leao e Pulisic i migliori della fredda serata di san Siro, debutto amaro a san Siro per Fullkrug: voti e giudizi dei protagonisti ... corriere.it

Il Milan raggiunge un rocambolesco pareggio con il Genoa di De Rossi ma l'Inter se ne va x.com

Le pagelle di Milan-Genoa Tantissime insufficienze tra i rossoneri Si salvano Maignan, Leao, Pavlovic e Pulisic. Più il subentrato Fullkrug Cosa ne pensate #MilanGenoa - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.