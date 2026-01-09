Milan-Genoa Gabbia | Gol subito? Errore grave da parte mia mi prendo le responsabilità

Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha commentato la sconfitta contro il Genoa, riconoscendo un errore personale che ha portato al gol subito. In un’intervista a 'DAZN' al termine della partita, Gabbia ha assunto le proprie responsabilità, evidenziando l'importanza di analizzare gli episodi per migliorare le prestazioni della squadra. La sfida della 19^ giornata di Serie A si è conclusa con un risultato che invita a riflettere sugli aspetti da correggere.

Milan-Genoa: le decisioni arbitrali che hanno segnato il match - Dopo aver inizialmente convalidato la rete, l’arbitro Mariani è stato richiamato dal VAR per rivedere l’azione. notizie.it

Gol annullato a Pulisic per tocco di mano, rigore per il Grifone: polemiche in Milan-Genoa - Ennesimi casi arbitrali di questo campionato nel posticipo della 19esima giornata di oggi, giovedì 8 gennaio, con un gol annullato a Christian Pulisic per tocco di mano, ... adnkronos.com

Genoa, Colombo: "Esultare contro il Milan Impossibile, sono nato qua" x.com

