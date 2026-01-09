Milan-Genoa Gabbia | Gol subito? Errore grave da parte mia mi prendo le responsabilità
Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha commentato la sconfitta contro il Genoa, riconoscendo un errore personale che ha portato al gol subito. In un’intervista a 'DAZN' al termine della partita, Gabbia ha assunto le proprie responsabilità, evidenziando l'importanza di analizzare gli episodi per migliorare le prestazioni della squadra. La sfida della 19^ giornata di Serie A si è conclusa con un risultato che invita a riflettere sugli aspetti da correggere.
Matteo Gabbia, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Genoa, partita della 19^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
