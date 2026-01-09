Milan-Genoa furia Maignan contro l’arbitro ma nessuna squalifica

Dopo la partita tra Milan e Genoa, terminata 1-1, si è verificato un episodio di tensione tra il portiere del Milan, Mike Maignan, e l'arbitro Mariani. Il portiere si è mostrato molto arrabbiato al termine del match, ma non sono state prese sanzioni disciplinari nei suoi confronti. La vicenda ha attirato l'attenzione sulle dinamiche di comportamento durante le partite di Serie A.

Milan Genoa, furia Maignan con Mariani per il rigore nel finale! L’insulto è pesantissimo: il portiere francese rischia la squalifica - L’insulto è pesantissimo: il portiere francese rischia la squalifica Il fischio finale di Milan- calcionews24.com

Milan, furia Maignan: "Pu***na di tua madre". Rabiot lo accompagna verso gli spogliatoi - Mike Maignan, secondo quanto riporta la testata giornalistica francese L'Equipe, avrebbe perso la calma nel finale della gara tra il Milan e il Genoa. areanapoli.it

MAIGNAN PRENDE A SCHIAFFI POLITANO IN MILAN-NAPOLI MA NON VIENE ESPULSO! ??

Nicolae Stanciu non si dà pace dopo il rigore sbagliato al 99’ in Milan-Genoa. Il centrocampista rossoblù, capitano della nazionale romena, ha espresso il proprio dispiacere su Instagram dopo l’ottimo 1-1 di San Siro e il successo sfumato all’ultimo per il suo e - facebook.com facebook

ESCLUSIVA MN - Pardo: "Milan, occasione persa contro il Genoa. Mercato Questa squadra è migliorabile, non c'è dubbio" x.com

