Milan-Genoa furia Maignan contro l’arbitro ma nessuna squalifica
Dopo la partita tra Milan e Genoa, terminata 1-1, si è verificato un episodio di tensione tra il portiere del Milan, Mike Maignan, e l'arbitro Mariani. Il portiere si è mostrato molto arrabbiato al termine del match, ma non sono state prese sanzioni disciplinari nei suoi confronti. La vicenda ha attirato l'attenzione sulle dinamiche di comportamento durante le partite di Serie A.
Furia di Mike Maignan contro l'arbitro Mariani al termine di Milan-Genoa, giocata ieri giovedì 8 gennaio in Serie A e terminata 1-1. Nel convulso finale di partita tra i rossoneri e la squadra di De Rossi, il capitano rossonero ha perso lucidità dopo il penalty assegnato ai rossoblù ed è andato contro il
