Milan Genoa furia Maignan con Mariani per il rigore nel finale! L’insulto è pesantissimo | la ricostruzione – VIDEO
Al termine di Milan-Genoa, si è scatenato un acceso confronto tra Maignan e l’arbitro Mariani, in seguito a un rigore assegnato nel finale. Il portiere francese ha rivolto un insulto pesante, mettendo a rischio la propria presenza in campo. La situazione evidenzia come le tensioni post-partita possano avere conseguenze importanti, anche in incontri di alta intensità come questo, giocato allo stadio di San Siro.
Milan Genoa, furia Maignan con Mariani per il rigore nel finale! L’insulto è pesantissimo: il portiere francese rischia la squalifica Il fischio finale di Milan-Genoa non ha sancito la fine delle ostilità, ma ha dato il via a un terzo tempo incandescente tra le mura di San Siro. La sfida, chiusa tra mille polemiche per . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
