Milan-Genoa De Rossi su Colombo | Può giocare in una grande

Al termine di Milan-Genoa, match della 19ª giornata di Serie A, Daniele De Rossi ha commentato le prestazioni dei suoi giocatori, in particolare di Colombo. L’allenatore rossoblù ha sottolineato le qualità del giovane attaccante, evidenziando come abbia il potenziale per giocare in una grande squadra. Le sue parole offrono uno sguardo sulle prospettive di Colombo e sulla crescita del Genoa in questa stagione.

Daniele De Rossi, allenatore rossoblu, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Genoa, partita della 19^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Genoa, De Rossi su Colombo: “Può giocare in una grande” Leggi anche: Milan-Genoa 0-0, De Rossi punta su Colombo e Vitinha | La diretta Leggi anche: Milan-Genoa, De Rossi punta su Colombo e Vitinha. Bento sempre più vicino al Grifo La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. De Rossi e il momento duro del Genoa. Striscione duro degli ultras, le sue parole: Mi aspetto che...; Genoa, De Rossi: Contro questo Milan dovremo essere perfetti. Niente turnover; Milan-Genoa, probabili formazioni: le scelte di Allegri e De Rossi; Verso Milan – Genoa, Sucu sarà al Meazza e De Rossi non fa calcoli: “Giocheranno i più pronti”. Genoa, De Rossi: "Stanciu rigorista contro il Milan? La scelta è stata mia, vi spiego perché"... - 1 a San Siro con il Milan subendo il gol del pareggio al 92' e fallendo un rigore addirittura al 99': ... corrieredellosport.it

De Rossi ci mette la faccia sul rigorista: "Stanciu scelta mia. Pari col Milan giusto ma..." - Il tecnico del Genoa è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il pari di San Siro contro i rossoneri di Allegri ... tuttosport.com

De Rossi replica allo studio di DAZN sul rigore dato al Genoa: “Non sono d’accordo, per me c’era” - Daniele De Rossi ha analizzato il pareggio del suo Genoa in casa del Milan e dopo aver ascoltato l'analisi dell'episodio finale del rigore fatta dallo ... fanpage.it

Genoa, Colombo: "Esultare contro il Milan Impossibile, sono nato qua" x.com

Stasera dopo partita AC Milan Genoa in diretta su #milancommunity Vi aspetto https://youtube.com/@milancommunitytvsi=cDG8LfSPzxTo07tr - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.