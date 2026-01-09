Milan-Genoa Allegri sconcertante | Gesù è morto nel sonno
Dopo il match tra Milan e Genoa, le dichiarazioni di Allegri hanno attirato l’attenzione. Il tecnico rossonero, ai microfoni di Sky, ha commentato con lucidità l’esito della partita, sottolineando come il punto conquistato sia frutto di un episodio specifico, ovvero il rigore sbagliato dal Genoa al 95º minuto. Un’analisi diretta e senza enfasi, che offre uno sguardo equilibrato sull’andamento del confronto.
Massimiliano Allegri dopo Milan-Genoa è un fiume in piena. Il tecnico rossonero ai microfoni di Sky non usa giri di parola: Un punto guadagnato o due persi? Guadagnato, perché il Genoa ha sbagliato un rigore al 95esimo. Dobbiamo vedere le cose positive: la squadra stasera ha tirato abbastanza in porta. Dico sempre che le partite durano 100 minuti, le squadre non possono tenere il ritmo del primo tempo. O la sblocchi, come avremmo potuto fare, o la porti sullo 0-0 e poi nel secondo tempo, quando gli altri calano un po’, la qualità della squadra deve venire fuori. È una questione di maturità della squadra e padronanza della partita, ma credo che piano piano stiamo crescendo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
