Milan-Genoa Allegri | La palla non entrava Ma con la voglia di vincere deve esserci equilibrio

Al termine di Milan-Genoa, la 19ª giornata di Serie A 2025-2026, Massimiliano Allegri ha commentato la partita. L’allenatore del Milan ha sottolineato le difficoltà offensive incontrate dalla squadra, evidenziando l’importanza di mantenere equilibrio tra desiderio di vincere e gestione delle occasioni. Allegri ha inoltre analizzato le dinamiche della gara, sottolineando l’aspetto mentale e la necessità di continuità nel percorso stagionale.

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'SportMediaset' al termine di Milan-Genoa, partita della 19^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Genoa, Allegri: “La palla non entrava. Ma con la voglia di vincere deve esserci equilibrio” Leggi anche: Milan-Pisa, Allegri: “Partita caotica, deve regnare l’equilibrio” Leggi anche: Milan Femminile, Piga: “Siamo sulla nostra strada, ma abbiamo voglia di vincere tanto” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Milan, Leao e... Stanciu evitano la sconfitta, ma col Genoa arriva solo un punto; Milan-Genoa 1-1, gol e highlights: pari Leao al 92', Stanciu sbaglia un rigore al 99'; Milan-Genoa diretta Serie A: segui il posticipo tra Allegri e De Rossi LIVE; Milan-Genoa 1-1: finale pirotecnico dopo il vantaggio (ancora) di Colombo. Allegri e l'1-1 col Genoa: "Milan, troppa fretta: questo pari è una lezione". E su Leao... - 1 a San Siro contro il Genoa e viene graziato da Stanciu che, al 99°, spreca il rigore della vittoria, dopo il pareggio di R ... tuttosport.com

LIVE Milan-Genoa: segui il posticipo tra Allegri e De Rossi - La sfida di San Siro chiude la diciannovesima giornata del campionato di Serie A: aggiornamenti in tempo reale ... msn.com

Allegri, allenatore del Milan, ha rilasciato queste dichiarazioni dopo il pareggio per 1-1 contro il Genoa. Le sue parole - Allegri, allenatore del Milan, ha rilasciato queste dichiarazioni dopo il pareggio per 1- calcionews24.com

Il Milan raggiunge un rocambolesco pareggio con il Genoa di De Rossi ma l'Inter se ne va x.com

Le pagelle di Milan-Genoa Tantissime insufficienze tra i rossoneri Si salvano Maignan, Leao, Pavlovic e Pulisic. Più il subentrato Fullkrug Cosa ne pensate #MilanGenoa - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.