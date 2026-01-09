Milan-Genoa 1-1 | Vitinha furetto e Colombo cecchino ma Stanciu rovina tutto

Il match tra Milan e Genoa si è concluso con un pareggio 1-1, con Vitinha e Colombo protagonisti delle reti. La partita si è rivelata equilibrata, ma il finale ha lasciato delusione tra i tifosi, come sottolineato anche da Daniele De Rossi. È stata l’ultima partita della 19esima giornata di Serie A, offrendo spunti di riflessione sulle prestazioni delle due squadre.

Pareggio giusto, ma impossibile essere soddisfatti dopo un finale di partita così, come ha detto Daniele De Rossi al termine di Genoa-Milan, conclusa 1-1 e ultima partita in programma per la 19esima giornata di serie A.Stanciu sbaglia un rigore, che vale due punti. Ma la speranza è che il peso. 🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

