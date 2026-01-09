Milan-Genoa 1-1 | Vitinha furetto e Colombo cecchino ma Stanciu rovina tutto

Il match tra Milan e Genoa si è concluso con un pareggio 1-1, con Vitinha e Colombo protagonisti delle reti. La partita si è rivelata equilibrata, ma il finale ha lasciato delusione tra i tifosi, come sottolineato anche da Daniele De Rossi. È stata l’ultima partita della 19esima giornata di Serie A, offrendo spunti di riflessione sulle prestazioni delle due squadre.

Pareggio giusto, ma impossibile essere soddisfatti dopo un finale di partita così, come ha detto Daniele De Rossi al termine di Genoa-Milan, conclusa 1-1 e ultima partita in programma per la 19esima giornata di serie A. Stanciu sbaglia un rigore, che vale due punti. Milan-Genoa 0-0, De Rossi punta su Colombo e Vitinha. Pagelle Milan Genoa: la legge dell'ex con Colombo, Leao provvidenziale. Disastro Stanciu VOTI. Milan-Genoa 1-1, gol e highlights: pari Leao al 92', Stanciu sbaglia un rigore al 99'. Milan-Genoa 1-1, Serie A Enilive 2025/2026: report. Milan-Genoa 1-1: gara folle a San Siro, pari di Leão al 92' e Stanciu sbaglia un rigore al 99'. Allegri e l'1-1 col Genoa: "Milan, troppa fretta: questo pari è una lezione". E su Leao... - 1 a San Siro contro il Genoa e viene graziato da Stanciu che, al 99°, spreca il rigore della vittoria, dopo il pareggio di R.

Milan – Genoa 1-1 cronaca e highlights: il Diavolo si salva dal psicodramma! – VIDEO - 1 cronaca e highlights: Stanciu fallisce il rigore al 98’, Leao riprende il vantaggio dell’ex Colombo. generationsport.it

Milan-Genoa 1-1, pagelle: Leali in stato di grazia. Bartesaghi, l'ingenuità poteva costare cara - 1 grazie al gol di Lorenzo Colombo nel primo tempo e al pareggio nel finale di Leao ... eurosport.it

#Genoa, #DeRossi: " #Stanciu rigorista contro il #Milan La scelta è stata mia, vi spiego perché"... x.com

Serie A, il Milan non va oltre l'1-1 col Genoa. Cremonese avanti, ma il Cagliari rimonta: allo Zini finisce 2-2 . A San Siro sblocca Colombo, poi pareggia Leao in pieno recupero ma l'Inter scappa a +3. La squadra di Pisacane recupera dal 2-0 a 3' dalla fine co - facebook.com facebook

