Milan Genoa 1-1 psicodramma nel finale | Leao agguanta il pareggio al 92? poi Stanciu sbaglia il rigore della vittoria al 98? Cos’è successo a San Siro

Nel match tra Milan e Genoa terminato 1-1, Leao ha trovato il pareggio all’ultimo minuto, al 92’. Successivamente, al 98’, Stanciu ha sbagliato il rigore decisivo, lasciando il risultato invariato. Un finale ricco di tensione e suspense, con protagonisti i minuti di recupero e un episodio che ha deciso l’esito della partita. Ecco cosa è successo a San Siro in questa sfida ricca di emozioni.

Milan Genoa 1-1, Leao firma il pareggio in extremis ma il Genoa spreca il rigore della vittoria al 98'minuto. La celebrazione per lo storico traguardo delle 200 panchine in rossonero di Massimiliano Allegri rischia seriamente di trasformarsi in una disfatta interna, ma si conclude con un sospiro di sollievo che scuote le fondamenta di San Siro. Il Milan strappa un pareggio soffertissimo per 1-1 contro un Genoa ordinato e velenoso, al termine di una partita folle decisa da episodi arbitrali e colpi di scena finali sconsigliati ai deboli di cuore. La gara si mette subito in salita per i padroni di casa: al 28?, la dura "legge dell'ex" colpisce ancora con Lorenzo Colombo, bravo a girare in rete un cross morbido di Malinovskyi e a gelare l'entusiasmo del pubblico milanese, evidenziando le difficoltà difensive dei rossoneri.

