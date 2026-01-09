Milan-Genoa 1-1 Leao la riprende al 92? e i rossoblu sbagliano un rigore al 99?

Il match tra Milan e Genoa si è concluso con un pareggio 1-1, con Leao che ha pareggiato al 92’ e i rossoblù che hanno sbagliato un rigore al 99’. La partita, valida per la 19ª giornata di Serie A, ha visto i rossoneri non riuscire a conquistare la terza vittoria consecutiva, mentre i liguri hanno sfiorato un risultato importante. Un incontro equilibrato che ha mantenuto alta l’attenzione fino all’ultimo minuto.

Il Milan sbatte sul Genoa. Si chiude sull'1-1 l'incontro valido per la 19a giornata di Serie A, con i rossoneri che non riescono ad ottenere il terzo successo di fila e i liguri che accarezzano il colpaccio. I rossoblù sbloccano il risultato con Colombo al 28? del primo tempo. Leao salva nel recupero il Milan (92?) ma il Grifone fallisce il nuovo vantaggio sette minuti dopo, con Stanciu che fallisce un rigore concesso per fallo di Bartesaghi. Rossoneri secondi in classifica a quota 39, Genoa quart'ultimo a 16.

