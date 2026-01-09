migliorare gli informagiovani la parola a chi ha tra 15 e 25 anni

Il progetto ’UniVERSOgiovani’, promosso dal Comune di Ravenna e cofinanziato dalla Regione, si rivolge agli giovani tra 15 e 25 anni di Russi. Obiettivo del progetto è migliorare gli Informagiovani, offrendo servizi più efficaci e accessibili. In questa fase, ascoltiamo direttamente i giovani per comprendere le loro esigenze e contribuire a rendere gli strumenti di orientamento e informazione più utili e vicini alle loro realtà.

Il Comune di Russi è partner del progetto ’UniVERSOgiovani’, presentato dal Comune di Ravenna e cofinanziato dalla Regione. L’azione progettuale coinvolge il territorio dei Comuni di Ravenna, Russi e Cervia (distretto di Ravenna). Sono varie le azioni previste: coprogettazione con i giovani utenti degli Informagiovani. Lo scopo è indagare i bisogni reali dei ragazzi e le modalità migliori per entrare in contatto con tali bisogni e fornire una risposta il più efficace possibile. E poi consolidare le progettualità degli Informagiovani nel contrasto alla dispersione e nei servizi di orientamento nelle fasi di snodo dei ragazzi grazie all’apertura di sportelli di riorientamento durante l’orario scolastico negli istituti scolastici aderenti e alla conduzione di un laboratorio di podcast specialmente rivolto agli studenti a rischio drop out. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

