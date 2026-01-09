Esce oggi Per avere me, il nuovo singolo di Mietta, un brano intenso e profondamente personale. Esce oggi, venerdì 9 gennaio, Per avere me ( Dischi dei sognatoridistr. ADA Music Italy – Warner ), il nuovo singolo di Mietta. A più di un anno dall’ultimo singolo, Mietta torna con Per avere me, un brano intenso e profondamente personale. La cantautrice pugliese mette in musica per la prima volta una storia vissuta in prima persona, fatta di sofferenza, fragilità e momenti in cui si era smarrita. Per avere me segna una rinascita: attraverso questo brano, Mietta chiude un capitolo doloroso della sua vita, lasciandosi alle spalle ricordi pesanti e riscoprendo la propria autenticità. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Mietta si mette a nudo nel nuovo singolo Per avere me

#News #Mietta torna sulla scena con un brano che non cerca scorciatoie emotive né indulgenza. #Peravereme è il nuovo singolo in uscita dal 9 gennaio per Dischi dei sognatori, una canzone che mette al centro la scelta più difficile: smettere di chiedere e iniz - facebook.com facebook