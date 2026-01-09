Micro mini midi o lungo ecco quali sono le combo moda perfette per renderlo ancora più interessante

Le diverse lunghezze di abiti di maglia, dai micro ai midi e lunghi, offrono soluzioni versatili per affrontare la stagione fredda con stile. Questo classico dell’armadio invernale combina comfort e eleganza, risultando ideale per ogni occasione. Scoprire le combinazioni più adatte può aiutare a valorizzare il proprio look, mantenendo calore e raffinatezza durante i mesi più freddi.

Esiste qualcosa di più amabile di un abito di maglia durante la stagione fredda? Caldo, avvolgente, morbido e decadente al punto giusto, questo classico dell’armadio dell’inverno è tutto ciò di cui abbiamo bisogno in questo momento dell’anno. Ma la cosa più bella è che le sfilate dell’autunno inverno 202526 hanno decretato il knit dress come una delle tendenze più forti. In passerella si sono alternati modelli di ogni colore, forma e mood. Impossibile non trovarne uno perfetto per il proprio stile. In fatto di lunghezze? Anche in questo caso c’è solo l’imbarazzo della scelta. Proprio le sfilate ci suggeriscono il modo migliore per accessoriare e abbinare l’abito di maglia. 🔗 Leggi su Amica.it

