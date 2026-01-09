Simon Messner, noto alpinista e figlio del celebre Reinhold Messner, racconta di un incidente che ha aggravato le sue lesioni: un'escursione vicino casa si è trasformata in un infortunio serio, con tendine lacerato e frammenti ossei scheggiati. Questa esperienza lo ha portato a decidere di abbandonare l’alpinismo, confermando quanto sia importante valutare attentamente i rischi in montagna e prendersi cura della propria salute.

Lo sa bene cosa vuol dire scalare una montagna, perché è figlio del re degli Ottomila in stile alpino e perché è lui stesso alpinista. Parliamo di Simon Messner, uno dei quattro figli di Reinhold, uno che ha deciso di lasciare quella che lui stesso definisce “la parte più importante della mia vita”: “Non è stata affatto una decisione facile, e la condivido con il cuore pesante. L’arrampicata tradizionale e l’alpinismo sono stati la parte più importante della mia vita per oltre vent’anni. Dovervi rinunciare, temporaneamente o forse definitivamente, è una sensazione quasi impossibile da descrivere”, le sue parole sui social. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi sono fatto male a pochi minuti da casa mia, le lesioni si sono rivelate più gravi del previsto. Tendine lacerato, frammenti ossei scheggiati… Per questo lascio l’alpinismo”: parla Simon Messner

